中海油爆上 豈止炒回A 名家專區 2021/09/28 分享： 港股昨續受內房債務危機困擾，恒指全日幾經反覆爭持，收市變動不大。盡管恒大（03333）反彈8%，旗下恒大汽車（00708）承認財困大跌近一成。 另一重債內房融創中國（01918）更受網傳去信紹興地方政府 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指二萬四關難守 2021/09/27 恒指二萬四關難守 透視中港美 - 恒大危機未除 解構內銀風險 2021/09/25 恒大危機未除 解構內銀風險 透視中港美 - 加息預期提速 反彈難寄厚望 2021/09/24 加息預期提速 反彈難寄厚望 透視中港美 - 恒大債務危機 股市最大風險 2021/09/22 恒大債務危機 股市最大風險 透視中港美 - 保誠售新股 友邦雪上霜？ 2021/09/21 保誠售新股 友邦雪上霜？ 港股 A股 地產 中國石油化工股份（00386） 恒大汽車（00708） 中國電信（00728） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中芯國際（00981） 融創中國（01918）