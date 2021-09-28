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中海油爆上 豈止炒回A

名家專區 2021/09/28

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港股昨續受內房債務危機困擾，恒指全日幾經反覆爭持，收市變動不大。盡管恒大（03333）反彈8%，旗下恒大汽車（00708）承認財困大跌近一成。

另一重債內房融創中國（01918）更受網傳去信紹興地方政府

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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