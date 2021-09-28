海通超抵買 增長有18% 名家專區 2021/09/28 分享： 昨日A、H股指數衝高後倒跌收場，國企指數出現「三底背馳」和「雙頂」的相對形態，反映未來一個月是震盪格局，但A股國慶假期後首周上升機率高達九成，海通證券（06837）未來盈利有18%增長，加上低市盈率（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 2021/09/27 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 中字股實力談 - 福萊特可吼 股價望48元 2021/09/25 福萊特可吼 股價望48元 中字股實力談 - 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 2021/09/24 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 中字股實力談 - 黃金周殺到 同程生意旺 2021/09/24 黃金周殺到 同程生意旺 中字股實力談 - 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 2021/09/23 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 國慶 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 北京證券交易所 每股資產淨值 證券商 聯想集團（00992） 中信証券（06030） 海通證券（06837） 福萊特玻璃（06865）