海通超抵買 增長有18%

昨日A、H股指數衝高後倒跌收場，國企指數出現「三底背馳」和「雙頂」的相對形態，反映未來一個月是震盪格局，但A股國慶假期後首周上升機率高達九成，海通證券（06837）未來盈利有18%增長，加上低市盈率（

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