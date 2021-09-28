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海通超抵買 增長有18%

名家專區 2021/09/28

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昨日A、H股指數衝高後倒跌收場，國企指數出現「三底背馳」和「雙頂」的相對形態，反映未來一個月是震盪格局，但A股國慶假期後首周上升機率高達九成，海通證券（06837）未來盈利有18%增長，加上低市盈率（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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