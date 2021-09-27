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基民盟選舉大挫 默克爾主義不死

國際 22:49 2021/09/27

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德國大選投票結束，隨着現任總理默克爾（Angela Merkel）快將離任，她所屬的基民盟馬上失落最大黨地位，得票率是1949年後最差。基民盟雖大敗，惟默克爾執政16年期間所形成的默克爾主義，卻有望延續下去。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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