基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 國際 22:49 2021/09/27 分享： 德國大選投票結束，隨着現任總理默克爾（Angela Merkel）快將離任，她所屬的基民盟馬上失落最大黨地位，得票率是1949年後最差。基民盟雖大敗，惟默克爾執政16年期間所形成的默克爾主義，卻有望延續下去。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 2021/09/24 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 你可能感興趣 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 22:03 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 19:05 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 21:36 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 最新專欄文章 國金札記 - 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 今日 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 2021/09/24 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 國金札記 - 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/23 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 選舉 政治 地緣政治 默克爾 德國 歐洲