標準金額補地價 可延至農地試行 名家專區 14:00 2021/09/28 分享： 政府推動新界農地發展，除了規劃增加彈性外，補地價亦是重要關卡，過往拖延數以年計的時間，現時政府在工廈活化上正試行「標準金額」補地價制度，漸見成效，長遠應考慮擴大至農地補地價上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 2021/08/10 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 2021/08/17 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 兩路攻勢 解決房屋開題 2021/09/22 兩路攻勢 解決房屋開題 政府加快大開發 新界北成寶地 2021/09/16 政府加快大開發 新界北成寶地 你可能感興趣 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 14:00 2021/08/10 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 01:00 2021/08/17 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 兩路攻勢 解決房屋開題 14:00 2021/09/22 兩路攻勢 解決房屋開題 最新專欄文章 專家樓論 - 公營房屋如何「找數」？ 今日 公營房屋如何「找數」？ 專家樓論 - 餐飲擴充 難獨撑舖市 2021/09/27 餐飲擴充 難獨撑舖市 專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 專家樓論 - 商場效應 推高將軍澳樓價 2021/09/24 商場效應 推高將軍澳樓價 專家樓論 - 小心按揭優惠隨時調整 2021/09/23 小心按揭優惠隨時調整 新界北 補地價 農地 估價 工廈 新加坡 工廈活化 地政總署 發展商