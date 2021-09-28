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標準金額補地價 可延至農地試行

名家專區 14:00 2021/09/28

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政府推動新界農地發展，除了規劃增加彈性外，補地價亦是重要關卡，過往拖延數以年計的時間，現時政府在工廈活化上正試行「標準金額」補地價制度，漸見成效，長遠應考慮擴大至農地補地價上。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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