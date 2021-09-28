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恒大未釀大危機 滙證教揀內銀

名家專區 2021/09/28

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恒大（03333）財困問題持續發酵，恐慌情緒已由內房蔓延至內銀，有評論甚至將恒大危機比喻成中國版雷曼事件，最終會演變成系統性金融危機。

持實體資產 槓桿負債較低

事實上，多間大行已先後指出恒大及雷曼事件不

...

撰文 : 謝智聰

欄名 : 交易講場

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