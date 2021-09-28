恒大未釀大危機 滙證教揀內銀 名家專區 2021/09/28 分享： 恒大（03333）財困問題持續發酵，恐慌情緒已由內房蔓延至內銀，有評論甚至將恒大危機比喻成中國版雷曼事件，最終會演變成系統性金融危機。 持實體資產 槓桿負債較低 事實上，多間大行已先後指出恒大及雷曼事件不 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富 2021/09/27 中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富 交易講場 - 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 2021/09/25 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 交易講場 - 小米首推智能眼鏡 如何呈現影像 2021/09/24 小米首推智能眼鏡 如何呈現影像 交易講場 - 東方海外股息率29厘 未來3年可維持？ 2021/09/23 東方海外股息率29厘 未來3年可維持？ 交易講場 - 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 2021/09/22 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 中國恒大（03333） 中小內銀股 國有內銀股 交通銀行（03328） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 中信銀行（00998） 農業銀行（01288） 民生銀行（01988）