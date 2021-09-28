【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 財金猛人追蹤 07:16 2021/09/28 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾上周在議息會後表示，如經濟發展符合預期，並有良好的就業數據支持，聯儲局有機會於11月初的議息會議上討論縮減買債規模，市場關注美國將在何時啟動「收水」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 百勝中國 三大引擎推動 疫下擴張勝同業 2021/09/27 百勝中國 三大引擎推動 疫下擴張勝同業 你可能感興趣 百勝中國 三大引擎推動 疫下擴張勝同業 00:01 2021/09/27 百勝中國 三大引擎推動 疫下擴張勝同業 最新專欄文章 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 2021/09/20 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 2021/09/17 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 2021/09/17 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好 2021/09/17 【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 2021/09/16 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 疫情 富達 受惠股 經濟 股票 歐洲股 美股 美國 金融 中國市場