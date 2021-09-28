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【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持

財金猛人追蹤 07:16 2021/09/28

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美國聯儲局主席鮑威爾上周在議息會後表示，如經濟發展符合預期，並有良好的就業數據支持，聯儲局有機會於11月初的議息會議上討論縮減買債規模，市場關注美國將在何時啟動「收水」。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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