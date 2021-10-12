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【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版）

研究報告 17:01 2021/10/12

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騰訊 （00700） 今天以陰燭跌約2.6%至483.2元收市，若參考本文第二版提及的券商平均目標價674元，即是潛在上升空間約39.5%。縱使相比看對騰訊看得最淡的中金所給予的610元目標價，騰訊現價上升空間仍有約26.2%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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