【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 研究報告 17:01 2021/10/12 分享： 騰訊 （00700） 今天以陰燭跌約2.6%至483.2元收市，若參考本文第二版提及的券商平均目標價674元，即是潛在上升空間約39.5%。縱使相比看對騰訊看得最淡的中金所給予的610元目標價，騰訊現價上升空間仍有約26.2%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 今日 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 下跌空間 目標價 新經濟股 遊戲 人民幣 新經濟 騰訊 中國 港股 股票