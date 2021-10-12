【股王回升】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法 研究報告 14:16 2021/10/12 分享： 新經濟股股價在上周中段漸見回勇，到周五市場監管總局公布，就美團 （03690） 的「二選一」壟斷行為罰款34.4億元（人民幣‧下同）。市場監管總局對美團僅作出罰款決定，而且金額不大，令市場對新經濟股監管憂慮鬆一口氣，新經濟股股價升勢昨日加劇，當中騰訊 （00700） 能否乘勢再現昔日股王光輝呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【高息系列】捉第4季贏面最高板塊之二（季績攻略） 今日 【高息系列】捉第4季贏面最高板塊之二（季績攻略） 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 2021/10/11 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 新經濟股 遊戲 人民幣 新經濟 騰訊 中國 港股 股票