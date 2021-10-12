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【股王回升】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法

研究報告 14:16 2021/10/12

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新經濟股股價在上周中段漸見回勇，到周五市場監管總局公布，就美團 （03690） 的「二選一」壟斷行為罰款34.4億元（人民幣‧下同）。市場監管總局對美團僅作出罰款決定，而且金額不大，令市場對新經濟股監管憂慮鬆一口氣，新經濟股股價升勢昨日加劇，當中騰訊 （00700） 能否乘勢再現昔日股王光輝呢？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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