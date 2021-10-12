【股王回升】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第二版） 研究報告 15:53 2021/10/12 分享： 若回顧近1個月，在監管收緊，以及重新審批遊戲等好淡因素角力下，暫有13間券商給予騰訊 （00700） 最新目標價，平均值約674元，較騰訊現價高出約4成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【高息系列】捉4季贏面最高板塊的黑馬股（內銀季績攻略）第三版 今日 【高息系列】捉4季贏面最高板塊的黑馬股（內銀季績攻略）第三版 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 下跌空間 目標價 新經濟股 遊戲 人民幣 新經濟 騰訊 中國 港股 股票