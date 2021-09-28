【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈半成 終於迎來好消息? 財金 10:13 2021/09/28 分享： 港股投資情緒今日顯示改善，繼恒大 （03333） 後中國融創 （01918） 昨疑財困，網傳去信紹興政府求援。融創發聲明否認救援，並提前回購近3,400萬美元的2024年到期票據。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 2021/09/27 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 2021/09/24 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 2021/09/21 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 2021/09/20 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 2021/09/17 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 中國 淘寶 港股 微信支付 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 微信 回購 碧桂園（02007）