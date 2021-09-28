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【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第二版）

財金 12:21 2021/09/28

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港股投資情緒今日顯示改善，繼恒大 （03333） 後中國融創 （01918） 昨疑財困，網傳去信紹興政府求援。融創發聲明否認求援，並提前回購近3,400萬美元的2024年到期票據。

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欄名 : 港股脈博

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