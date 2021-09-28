【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版）

9月期指、國期明日結算前，今日轉倉高峰期大市愈升愈有，恒指一度大升逾400點。恒指全日升291點或1.2%，收報24500點。

惟值得注意的是，10月期指今早大部份時間較9月合約呈約20至30多點明顯低水，這在期指結算前轉倉前峰期較少見。9月期指收報24476，10月期指報24442，10月期指較9月低水約33點。

轉倉高峰期 低水多造淡

由於下月並無重磅藍籌除息因素干擾，10月合約低水完全反映投資者轉倉活動取向，值得密切注意。9月及10月期指全日分別錄近13萬張及8.7萬張合約成交，轉倉交易甚為活躍。

筆者過去亦曾分析，期結前轉倉前峰期，即月與下月合約高低水情況，絕對反映炒家大戶轉倉下月以好倉還是淡倉主導的取向。一般而言，若轉倉下月以好倉主導，操作上是同一時間沽出即月好倉合約，再買入下月好倉合約，一沽一買之下，下月合約多較即月合約呈高水。

國慶停北水 後市見真章

反之亦然，如大戶轉倉下月以淡倉為主，同時平即月淡倉及開下月淡倉，操作上一買一沽下，自然令下月合約炒低水。

港股今早在藍籌科技、內房及內銀、內險股普遍向好勁彈，或許為淡市提供高位加開下月淡倉的好機會。明日結算過後，國慶假期前後北水暫停6個交易日，才是考慮港股承接力時刻。

撰文：劉德斌