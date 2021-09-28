【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 財金猛人追蹤 17:20 2021/09/28 分享： 歐洲面對能源危機，倫敦布蘭特期油直撲80美元的三年高位。油價高企，消費者轉為留意電動車。Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克在社交媒體留言指，未來電池重要性好比今日的石油，投資者除了留意石油股，電池股投資潛力更不容忽視。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家追蹤 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 2021/09/27 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 2021/09/24 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 2021/09/21 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 2021/09/16 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 2021/07/28 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 電池股 寧德時代（深：300750） 紐約期油 布蘭特期油 比亞迪股份（01211） 經濟 板塊