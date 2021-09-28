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【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版）

財金猛人追蹤 17:20 2021/09/28

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歐洲面對能源危機，倫敦布蘭特期油直撲80美元的三年高位。油價高企，消費者轉為留意電動車。Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克在社交媒體留言指，未來電池重要性好比今日的石油，投資者除了留意石油股，電池股投資潛力更不容忽視。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家追蹤

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