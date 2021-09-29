【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 財金猛人追蹤 07:15 2021/09/29 分享： 早在去年11月開始陷入反壟斷監管的科網平台股昨日迎來反彈，阿里巴巴 （09988） 在9月28日反彈6.3%，重上150元水平，主要受惠互聯網平台須開放外部網絡鏈接的整改，令阿里旗下Apps可以接入微信支付。不過，其股價呈現一浪低過一浪的走勢，阿里是否見底還是言之尚早。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 2021/09/28 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 你可能感興趣 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 17:05 2021/09/28 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 最新專欄文章 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 2021/09/28 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 2021/09/27 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 壟斷 見底 投資策略 科技硬件 經濟 硬件 阿里巴巴 板塊 香港 新經濟