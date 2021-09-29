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【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！

財金猛人追蹤 07:15 2021/09/29

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早在去年11月開始陷入反壟斷監管的科網平台股昨日迎來反彈，阿里巴巴 （09988） 在9月28日反彈6.3%，重上150元水平，主要受惠互聯網平台須開放外部網絡鏈接的整改，令阿里旗下Apps可以接入微信支付。不過，其股價呈現一浪低過一浪的走勢，阿里是否見底還是言之尚早。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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