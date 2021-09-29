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【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/29

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中國近日多地出現「拉閘限電」情況，加上煤價高企，造成電力緊張，使限電範圍擴大至十多個省份。野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，內地限電有輸家，但也有贏家。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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