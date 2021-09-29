【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/29 分享： 中國近日多地出現「拉閘限電」情況，加上煤價高企，造成電力緊張，使限電範圍擴大至十多個省份。野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，內地限電有輸家，但也有贏家。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 2021/09/28 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 2021/09/20 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 2021/09/17 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 2021/09/17 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好 2021/09/17 【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好 港股 經濟 PMI 建材 聯合國 中國市場