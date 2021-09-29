【覺醒系列】禁打機　無礙眼科需求

本篇所說的「覺醒」主要針對人們對身心靈健康的關注，近年不管社會趨向還是政策驅駛，內地人民對身心靈的關注均大幅提升，除了全民運動、保健養生，靈魂之窗亦是其中一項，今期將聚焦與眼相關的需求與機遇。

中國推出新規管，嚴格限制未成年人打機時間，影響國內遊戲商，並對國內眼科行業產生一定影響。不過。眼科行業近年陸續有新技術推出市場，潛力依然巨大，投資者可留意希瑪眼科 （03309） 。

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中國屈光不正的最大群體為近視，全國超6億人次，20歲以下近視人口近1.7億，2020年小學，初中和高中的近視發生率分別為46%，74%和88%。受政策目標影響，中國青少年人口在2030年近視率下降到70%（當前88%）。

盡管近視手術滲透率有所提高，但近視率下降，且人口佔比輕微下降，導致近視手術量增速放緩，2020年中國近視眼手術達到約197萬台，按年增長7.7%，預計2030年近視手術達258萬台。

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近十年中國眼科醫院收入增漲驚人，從2009年38.7億元增長到324.7億元，年均複合增長率達23.7%。雖然中國公立醫院收入佔比超過80%，數據已逐年下降，私立眼科醫院無論在收入還是診療人次的占比都在擴大，前者由2014年的15.2%上升到2019年的19.3%、後者從2014年9.4%上升到2019年14.7%。

私立眼科醫院的服務質量、技術進步提高其聲譽；同時，政策指引私立眼科醫院連鎖化、集團化、規模化；兩方面相輔相承，促進了私立眼科醫院發展。

雖然中國政府監管未成年人打機時間，減低了遊戲影響未成年人視力的機會，但未成年人仍然可以透過智能設備尋找其他娛樂。加上中國老齡化社會到來，電子產品及5G通信網絡的發展，屈光不正，乾眼症，白內障，青光眼，視網膜病變等眼科疾病的患病率亦會不斷攀升。未來國民收入水平提高，全民保健意識覺醒，中國眼科醫療服務行業仍會迎來高速發展階段。投資者可以留意希瑪眼科。

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報告來源：頭豹研究院

編輯：陳文政