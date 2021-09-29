【第4季部署】瑞銀致勝投資布局揭盅（第二版）

亞洲的整體環境呈現多空交錯的狀態：經濟增長雖放緩，但政策可能再度加大支持力度。新冠感染病例居高不下，但疫苗接種也在快速推進。與此同時，中國的監管行動雖然為部分行業帶來挑戰，但也給其他一些行業帶來助力。市場蘊藏着諸多機會，而精挑細選和多元化投資是關鍵。本篇的研究報告會聚焦亞洲第四季展望，提供資產配置、股票、債券、外滙和大宗商品等方面的投資戰術部署。

中國政策立場偏寬鬆

繼上半年的強勁表現後，經濟增長有所放緩，中國的監管行動延伸至更多領域，美聯準會縮減購債漸行漸近，新冠疫情反覆也阻礙經濟重啟進程。不過，政策仍提供支持，亞洲地區的疫苗接種率也持續上升。更重要的是，鑒於目前中國政策立場偏寬鬆，瑞銀認為政策將及時應對任何大幅疲軟態勢，以確保放緩幅度有序可控。

經濟增長年底將回穩

這種環境為市場波動埋下伏筆，震盪市況可能延續至年底，瑞銀預計屆時經濟增長將會回穩。有鑑於此，為應對上述風險以及增長放緩，投資者應佈局於受經濟重啟或政策正面支持的行業和市場。

看好亞洲高收益債券

在亞洲地區，隨着對Delta變異病毒的擔憂緩和，在戰術層面，瑞銀看好台灣和馬來西亞，前者企業獲利增長動能強勁，後者疫苗接種率上升且經濟有望重啟。此外，還看好亞洲高收益債券，主要由於此類債券的歷史到期收益率高達8.1%，且中國房企債的違約風險基本已計入價格。在全球層面，依然看好日本市場，因該國良好的疫苗接種進展有望帶動其經濟恢復常態。

內地吼政策支持行業

就中國市場而言，投資者應避開受到監管衝擊的行業，轉向受政策支持的行業。例如，「共同富裕」大政方針將有助於提振綠色科技、網路安全和5G行業，此外，耐用消費品/服務、材料和能源等經濟重啟受益行業也值得考慮。

亞洲基本面仍然穩固

重要的是，亞洲的基本面依然穩固—預計2021和2022年MSCI亞洲（日本除外）企業獲利年均增長率將達到20.3%，而且目前MSCI亞洲（日本除外）相對於全球股市（MSCI全球）的股價淨值比（市帳率，P/B）折價深達41%。

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以下會循六類資產類別提出觀點或投資動向

A.資產配置

觀點：

•獲利了結印度股票頭寸。

•將台灣股票從中性上調至看好。

•保持看好亞洲（日本除外）和亞洲高收益債的觀點。

B.股票

觀點：

•亞洲（日本除外）股票走勢震盪的一個月。能源、公用事業以及材料類股跑贏大盤，而醫療保健和可選消費落後。

•亞洲（日本除外）股票將能繼續上行，就算美國升息。瑞銀不預期2013年退出恐慌將會重演，但利率陡然走升將是需要監測的風險。

•亞洲（日本除外）股票至明年6月的回報率在高個位數，強勁的企業獲利增長和相對具吸引力的估值能提供支撐。

投資動向：

•精選再通膨受益股。金融、材料和工業類股應能受益於企業獲利穩健增長且估值相對具吸引力。

•優質周期類股中的龍頭企業。本地區估值合理的科技龍頭企業的上行空間具吸引力。

•結構性主題，例如亞洲訂閱經濟中的龍頭企業、亞洲新經濟領軍企業、中國綠色科技和5G供應鏈。

C.日本股票

觀點：

•日本首相菅義偉宣布辭職。這為股市帶來正面驚喜，因投資者預計下一任首相將推動更大規模的經濟刺激計畫。

•日本的新冠疫苗接種迅速加快，逾50%的人口已完成疫苗接種。

•企業獲利增長，本益比（市盈率）較低。瑞銀預計2021年度日本企業獲利增長將達到42%以上，但相較於其他市場，目前估值僅屬小幅低估。

投資動向：

疫苗接種提速、新一任首相及其經濟刺激措施應會加快日本經濟恢復常態。

•晶片短缺的背景下，日本綠色科技機會浮現。

•日本擁抱可持續投資。

D.債券

觀點：

•中國房地產行業上半年業績穩定。銷售額按年上升21%，利潤率下降3個百分點，但信用指標相對保持穩定。

•房地產銷售繼續放緩。8月份住房銷售繼續放緩（按年下降19%），瑞銀預期今年內住房銷售將維持疲軟。

•配置「綠檔」開發商的短期債券。此類債券能夠較靈活地管理其資產負債表，並有充足的流動性來覆蓋短期債務。

投資動向：

•高收益債券方面：對於中國房企債，瑞銀看好「三道紅綫」下「綠檔」開發商的1至2年期債券。鑒於監管不確定性上升，目前瑞銀建議避開澳門博彩債券。

•對投資級債券採取精選態度：瑞銀建議轉向受利率波動影響較小的品種，避開存續期（久期）較長的單A級債券和印尼BBB級債，而轉向印度BBB級債券以及具有良好結構的永續債。

E.外滙

觀點：

•美國實際利率上升應為美元帶來助力。美國實際利率走高歷來不利於亞太貨幣的表現，但關鍵還在於利率走升的幅度。

•歷來最易受到美國實際利率上升影響的貨幣，包括本國經常帳為赤字的貨幣（印尼盾、印度盧比）和周期性較強的貨幣（澳元、紐西蘭幣、韓圜）。

•人民幣疲軟（中國經濟放緩環境下）可能拖累亞太貨幣表現。

•中國央行有可能在未來數月進一步降準50至100個基點。

投資動向：

•瑞銀看好紐幣、新加坡幣和韓圜，因這些國家的央行均明顯持鷹派立場。

•對冲易受美國收益率上升影響的貨幣，比如印尼盾和印度盧比。

•使用日圓作為融資貨幣，而非美元。

F.大宗商品

•表現優異的一年。今年以來寬基大宗商品指數大漲27至29%，創歷史最佳同期表現。

•中個位數回報可期。鑒於今年迄今回報強勁，瑞銀預計大宗商品後續上漲空間將較為緩和。

•關注氣候變化。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表了第六份評估報告，明確警示了農業面臨的氣候風險上升。

投資動向：

•做多原油

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問題1：亞洲經濟周期將走向何方？

亞洲正逐漸走出最近一波新冠疫情的高峰（除了菲律賓和新加坡以外）。瑞銀預計亞洲大部分地區將陸續重新開放，經濟也將從第四季起重返復甦軌道。

問題2：中國新經濟行業何時見底？

自2月份達到高點以來，中國的新經濟行業已下跌40%。如此急劇的跌幅引發投資者疑慮：市場何時見底？鑒於促進「共同富裕」的相關措施以及依照現有和潛在監管變化所做的營運調整，瑞銀下調了該行業近期和中期的企業獲利預測。在基準情景下，瑞銀認為該行業的估值可能從當前水準進一步下跌5%，以反映企業獲利前景下調；而在下行情景中，跌幅可能超過15%。但這並不意味着不存在任何機會。

問題3：亞洲投資者是否應擔憂美聯準會縮減購債？

美聯準會料將提前（而不是延後）開始縮減購債規模。全球最主要的央行開始削減寬鬆力度，將對亞洲金融市場產生影響。在美聯準會上次於2013年開始縮減購債時，亞洲風險資產在宣布決定和實際實施時都作出反應。不過，瑞銀認為此次投資者的反應不會那麼劇烈。

（稍後內容會有更新，敬請留意。）

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（第一版刊於今早8：20）

（第二版加插有問有答1，2，3，表2至4，圖6）

報告來源︰瑞銀

編輯︰葉麗雯

