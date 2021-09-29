阿里強反彈 科企未轉勢 名家專區 2021/09/29 分享： 港股投資情緒昨顯著改善，周一網傳中國融創（01918）疑因財困去信紹興政府求援，公司發聲明否認獲市場收貨。融創昨報復式反彈17%外，四大藍籌內房股同步勁彈4%至7%。 恒指昨一度大升逾400點，高見 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中海油爆上 豈止炒回A 2021/09/28 中海油爆上 豈止炒回A 透視中港美 - 恒指二萬四關難守 2021/09/27 恒指二萬四關難守 透視中港美 - 恒大危機未除 解構內銀風險 2021/09/25 恒大危機未除 解構內銀風險 透視中港美 - 加息預期提速 反彈難寄厚望 2021/09/24 加息預期提速 反彈難寄厚望 透視中港美 - 恒大債務危機 股市最大風險 2021/09/22 恒大債務危機 股市最大風險 科技軟件 港股 恒生指數 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 融創中國（01918） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 芒果超媒（深：300413）