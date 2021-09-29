阿里強反彈 科企未轉勢

港股投資情緒昨顯著改善，周一網傳中國融創（01918）疑因財困去信紹興政府求援，公司發聲明否認獲市場收貨。融創昨報復式反彈17%外，四大藍籌內房股同步勁彈4%至7%。

恒指昨一度大升逾400點，高見

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