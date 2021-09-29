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海爾將回升 黃金周快到

名家專區 2021/09/29

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國企指數反彈，或能以「三底背馳」結束調整，而內地國慶黃金周即將開始，消費股有機會在未來一周抬頭，海爾智家（06690）今年盈利有力突破100億元人民幣，估值又有上升空間，股價更出現「三底」。

海爾智家上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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