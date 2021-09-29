海爾將回升 黃金周快到 名家專區 2021/09/29 分享： 國企指數反彈，或能以「三底背馳」結束調整，而內地國慶黃金周即將開始，消費股有機會在未來一周抬頭，海爾智家（06690）今年盈利有力突破100億元人民幣，估值又有上升空間，股價更出現「三底」。 海爾智家上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 2021/09/28 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 中字股實力談 - 海通超抵買 增長有18% 2021/09/28 海通超抵買 增長有18% 中字股實力談 - 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 2021/09/27 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 中字股實力談 - 福萊特可吼 股價望48元 2021/09/25 福萊特可吼 股價望48元 中字股實力談 - 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 2021/09/24 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 家電 恒生中國企業指數 每股資產淨值 小米集團－W（01810） 中國恒大（03333） 海爾智家（06690） 美的集團（深：000333） 人民幣 美元