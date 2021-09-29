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宏利投資：內房短綫流動性偏緊

名家專區 2021/09/29

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中國恒大（03333）是一家業務遍布內地的房地產發展商。以銷售額計算它是國內第二大房地產商，同時於在岸（人民幣）和離岸（美元）負債。過去數月，恒大的流動性問題日益嚴重，近期更無法如期向銀行支付利息，面

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撰文 : 張麗萍 宏利投資管理環球新興市場固定收益研究主管
郭張德美 宏利投資管理大中華區定息產品投資研究部主管

欄名 : 名家觀點

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