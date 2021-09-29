宏利投資：內房短綫流動性偏緊 名家專區 2021/09/29 分享： 中國恒大（03333）是一家業務遍布內地的房地產發展商。以銷售額計算它是國內第二大房地產商，同時於在岸（人民幣）和離岸（美元）負債。過去數月，恒大的流動性問題日益嚴重，近期更無法如期向銀行支付利息，面 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 張麗萍 宏利投資管理環球新興市場固定收益研究主管郭張德美 宏利投資管理大中華區定息產品投資研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【恒大追蹤】大和賴志文：恒大債務要「軟着陸」 情況複雜 2021/09/28 【恒大追蹤】大和賴志文：恒大債務要「軟着陸」 情況複雜 經濟面臨挑戰 年底憧憬政策 2021/09/28 經濟面臨挑戰 年底憧憬政策 全球邁向碳中和 綠色金融可持續 2021/09/24 全球邁向碳中和 綠色金融可持續 專訪 - 滙豐范卓雲：港股估值已屆歷史低位 2021/09/23 滙豐范卓雲：港股估值已屆歷史低位 首域盈信李青：ESG在日本行之有效 2021/09/21 首域盈信李青：ESG在日本行之有效 中國 經濟 人民幣 地產 債券 中國恒大（03333） 銀行 美元