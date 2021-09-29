宏利投資：內房短綫流動性偏緊

中國恒大（03333）是一家業務遍布內地的房地產發展商。以銷售額計算它是國內第二大房地產商，同時於在岸（人民幣）和離岸（美元）負債。過去數月，恒大的流動性問題日益嚴重，近期更無法如期向銀行支付利息，面

...