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肖爾茨勝選 只因更似默克爾

國際 22:23 2021/09/28

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社會民主黨篤定成為德國最大政黨，黨魁肖爾茨（Olaf Scholz）在柏林的黨總部與支持者慶祝時，直言選民以選票清楚表明，反對基督教民主聯盟再度執政的意願，是時候結束該黨連續執政16年的時代。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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