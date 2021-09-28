肖爾茨勝選 只因更似默克爾 國際 22:23 2021/09/28 分享： 社會民主黨篤定成為德國最大政黨，黨魁肖爾茨（Olaf Scholz）在柏林的黨總部與支持者慶祝時，直言選民以選票清楚表明，反對基督教民主聯盟再度執政的意願，是時候結束該黨連續執政16年的時代。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 你可能感興趣 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 22:03 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 19:05 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 21:36 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 最新專欄文章 國金札記 - 「默克爾主義」成最大政治遺產 今日 「默克爾主義」成最大政治遺產 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 國金札記 - 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 2021/09/27 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 2021/09/24 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 政治 選舉 德國 默克爾 社會民主黨 水災