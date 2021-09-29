呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 名家專區 11:00 2021/09/29 分享： 分層工廈再錄大額成交，由於市場資金多，同時多項物業前景仍有憂慮，呎價便宜的工廈防守力較高，風險相對低，因此吸引財團承接。工廈買賣持續暢旺，除了全幢工廈買賣理想外，連分層工廈亦屢錄大手成交。如近日屯門建泰街恆威工業大廈一藍子物業，涉及面積約31.7萬平方呎，以約11億元易手，呎價約3,470元，由一家外資基金承接。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 你可能感興趣 全幢工廈成投資者熱捧對象 11:56 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 12:42 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 工廈旺市 原來關疫情事!? 14:00 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 最新專欄文章 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 投資零售核心區舖位無得輸？ 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 住宅租金難望年內「登頂」 2021/09/16 住宅租金難望年內「登頂」 工廈 基金 世邦魏理仕 外資 荃灣 葵涌 屯門