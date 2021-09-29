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呎價平風險低  工廈成外資掃貨對象

名家專區 11:00 2021/09/29

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分層工廈再錄大額成交，由於市場資金多，同時多項物業前景仍有憂慮，呎價便宜的工廈防守力較高，風險相對低，因此吸引財團承接。工廈買賣持續暢旺，除了全幢工廈買賣理想外，連分層工廈亦屢錄大手成交。如近日屯門建泰街恆威工業大廈一藍子物業，涉及面積約31.7萬平方呎，以約11億元易手，呎價約3,470元，由一家外資基金承接。

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欄名 : 樓市分析

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