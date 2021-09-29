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【期指結算】期指結算高潮在尾市 大戶追沽未收手

財金 10:19 2021/09/29

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9月期指及國期未平倉合約，大部份今日現金結算。期指結算遇上上美科技股納指隔夜大跌逾2.8%，拖累日、韓、台亞股今早全綫下滑，恒指今早低開223點後，早段跌幅一度擴大至逾450點或1.8%。

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欄名 : 港股脈博

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