【期指結算】期指結算高潮在尾市 大戶追沽未收手 財金 10:19 2021/09/29 分享： 9月期指及國期未平倉合約，大部份今日現金結算。期指結算遇上上美科技股納指隔夜大跌逾2.8%，拖累日、韓、台亞股今早全綫下滑，恒指今早低開223點後，早段跌幅一度擴大至逾450點或1.8%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 2021/09/28 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 2021/09/27 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 2021/09/24 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 2021/09/21 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 2021/09/20 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 台股 港股 現金結算 指數期貨 納斯達克綜合指數