【股債雙殺】國慶前又一輪衝擊波來襲？ 研究報告 12:55 2021/09/29 分享： 全球能源偏緊的格局有加劇的趨勢。油價雖然回落較明顯，但走勢仍處高位，加上，全球主要發達經濟體都面臨電荒威脅。在這種情況之下，滯脹的預期也漸漸濃厚。而滯脹通脹對應的市場格局也是「股債雙殺」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 大行觀點 相關文章 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第二版） 今日 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第二版） 【末季部署】投資亞太 致勝佈局 今日 【末季部署】投資亞太 致勝佈局 【覺醒系列】禁打機 無礙眼科需求（第二版） 今日 【覺醒系列】禁打機 無礙眼科需求（第二版） 【港股策略】國慶假前港股波動難免 中金：留意長綫入市時機 （第二版） 2021/09/27 【港股策略】國慶假前港股波動難免 中金：留意長綫入市時機 （第二版） 你可能感興趣 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第二版） 今日 11:17 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第二版） 【末季部署】投資亞太 致勝佈局 今日 08:20 【末季部署】投資亞太 致勝佈局 【覺醒系列】禁打機 無礙眼科需求（第二版） 今日 08:13 【覺醒系列】禁打機 無礙眼科需求（第二版） 最新專欄文章 倘提早加息 房屋續受歡迎 今日 倘提早加息 房屋續受歡迎 買家趨審慎 觀望施政房策 2021/09/28 買家趨審慎 觀望施政房策 樓市高位爭持 施政報告後見真章 2021/09/27 樓市高位爭持 施政報告後見真章 港現「金九銀十」 一手價量平穩 2021/09/24 港現「金九銀十」 一手價量平穩 【名人點評】史玉柱：恒大對銀行傷害不大 2021/09/23 【名人點評】史玉柱：恒大對銀行傷害不大 市場動向 指數 滯脹