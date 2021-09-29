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【股債雙殺】國慶前又一輪衝擊波來襲？（第二版）

研究報告 15:35 2021/09/29

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全球能源偏緊的格局有加劇的趨勢。油價雖然回落較明顯，但走勢仍處高位，加上，全球主要發達經濟體都面臨電荒威脅。在這種情況之下，滯脹的預期也漸漸濃厚。而滯脹通脹對應的市場格局也是「股債雙殺」。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 大行觀點

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