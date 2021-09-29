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【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？

財金猛人追蹤 12:55 2021/09/29

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隨著內地限電限產情況繼續蔓延，多家大行已相繼下調中國經濟增長預測，亦惹市場對中國加入「放水」大軍的遐想。不過人民銀行行長易綱昨日一錘定音，直接否定了實施量化寬鬆（QE）。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 國策追蹤

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