【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 財金猛人追蹤 16:53 2021/09/29 分享： 隨著內地限電限產情況繼續蔓延，多家大行已相繼下調中國經濟增長預測，亦惹市場對中國加入「放水」大軍的遐想。不過人民銀行行長易綱昨日一錘定音，直接否定了實施量化寬鬆（QE）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 國策追蹤 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【樓市共富】本地地產股爆股災 財爺陳茂波冀與私企合力增供應未能降溫（第三版） 2021/09/20 【樓市共富】本地地產股爆股災 財爺陳茂波冀與私企合力增供應未能降溫（第三版） 內地推動環保節能 2011/11/14 內地推動環保節能 內地深化增值稅制 2011/10/31 內地深化增值稅制 航母蓄勢待發 中國樹大國形象 2011/07/25 航母蓄勢待發 中國樹大國形象 住建部：多渠道籌保障房資金 2011/07/18 住建部：多渠道籌保障房資金 易綱 中國人民銀行 量化寬鬆 銀行 貨幣政策 經濟