【能耗雙控】多省嚴限電 高盛料第三季GDP按季無增長

為追趕「能耗雙控」目標，內地各省近日推出嚴格限電措施，不少高能耗產業相關股急挫。高盛日前測算受影響省份及工業，其產出減少後對中國經濟的影響，得出「第三季GDP按季將無增長」的結論。該行同時下調中國全年GDP增長預測至7.8%。

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