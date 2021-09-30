【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 研究報告 15:28 2021/09/30 分享： 為追趕「能耗雙控」目標，內地各省近日推出嚴格限電措施，不少高能耗產業相關股急挫。高盛日前測算受影響省份及工業，其產出減少後對中國經濟的影響，得出「第三季GDP按季將無增長」的結論。該行同時下調中國全年GDP增長預測至7.8%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【限電機遇】天然氣成補位新寵？（第二版） 今日 【限電機遇】天然氣成補位新寵？（第二版） 【調整結束】躺着賺錢的板塊 今日 【調整結束】躺着賺錢的板塊 【限產系列】水泥價有規律續上？（第二版） 今日 【限產系列】水泥價有規律續上？（第二版） 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第三版） 2021/09/29 【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第三版） 【第4季部署】瑞銀致勝投資布局揭盅（第三版） 2021/09/29 【第4季部署】瑞銀致勝投資布局揭盅（第三版） 宏觀分析 經濟 市場動向 大行報告 港股 碳中和 中華人民共和國國家發展和改革委員會 GDP 中國