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【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長

研究報告 15:28 2021/09/30

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為追趕「能耗雙控」目標，內地各省近日推出嚴格限電措施，不少高能耗產業相關股急挫。高盛日前測算受影響省份及工業，其產出減少後對中國經濟的影響，得出「第三季GDP按季將無增長」的結論。該行同時下調中國全年GDP增長預測至7.8%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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