【中國限電】碳中和忌燒媒發電　天然氣成市場新寵（第二版）

為了達致2060年碳中和的目標，中國政府強力實施「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）展現決心，中國多個省份近日啟動限電措施，多地工業受到影響。在新的大環境之下，碳排放較低的天然氣產業前景利好，建議留意中國石油 （00386） 、昆侖能源 （00135） 、新奧能源 （02688） 。

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2021年中國煤炭價格大幅上漲，動力煤年內最高漲幅超過100%，突破千元關口。煤炭價格持續上漲，令到火電企業發電成本抬升，國家以政策保障民生用電價格穩定，部分火電廠面臨虧損，經營困難只好退出市場。同時，「煤改氣」政策加速推進，能源轉型，近年中國天然氣發電佔比逐漸提升，並拉動了天然氣需求增長。

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中國是全球最大的發展中國家，能源需求量龐大，能源結構偏重煤炭。天然氣作為清潔低碳的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近50%，天然氣在工業、供暖等領域開始替代部分煤炭能源。

然而，受新冠疫情影響，2020年全球天然氣產量滑坡。2021年疫情得到控制，中國復工復產較其他國家早，惟國內天然氣價格高企，高峰限電令開工率不足。2021年6月以來，中國天然氣行業就呈現出淡季不淡的特徵，供需嚴重錯配。天然氣需求對氣候變化較敏感。北半球受到高溫天氣影響，除了高溫及乾旱推升了用電量之外，水資源匱乏亦令到水利發電供電出現缺口。

為了在年底達成年度能耗雙控目標，政策近期開始趨於嚴格，天然氣上游部分液廠需要停機檢修或減產，LNG（液化天然氣 Liquefied Natural Gas）市場供應量大幅減少。7月下旬內蒙古鄂爾多斯、包頭、阿拉善、烏海等西部地區開始執行高峰限電，液廠開工率進一步下滑，LNG供應收緊。多個省區相繼採取嚴格措施限電限產。

（第二版更新天然氣相關資料，更新於9月30日12：41）

中國天然氣消費量和進口量逐年攀升，對外依存度不斷增長，中國需要從國外大量進口天然氣滿足國內需求，又以LNG進口為主。2020年中國天然氣進口量1404億立方米，按年增加3.6%；LNG進口量6713萬噸，按年增長11.5%；管道氣進口量477億立方米，按年下降8.9%。

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報告來源：光大證券

編輯：陳文政