【水泥限量發貨】水泥價格隨市場規律繼續上漲？

近期因不同省份電力供應不足影響，水泥企業生產同樣受限。本篇關注省區內公布水泥限產通知後來龍去脈，以及水泥價格走勢。

水泥相關股份包括：西部水泥 （02233） 、海螺水泥 （00914） 、華潤水泥控股 （01313） 、亞洲水泥（中國） （00743） 及山水水泥 （00691） 。

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「十四五」期間，中國提出「雙控」（碳中和和碳達峰）目標後，規劃2025年單位GDP能耗降低13.5%。這意味著，中國將年均2%左右的能源消費增速，支撐約5%左右GDP增速。

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能源雙控和電煤供應短缺情況下，8月底廣西省率先公布水泥企業限產措施，要求9月水泥產量不超過上半年平均月產量40%，其後11個省份（廣西、廣東、雲南、貴州、江蘇、寧夏、福建、浙江、山東、湖南及安徽）隨同發布限產通知。由於該11個省份產能，佔全國水泥產能比重高達50%，今次限產範疇面積廣泛，屬歷史以來首次。

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兩廣地區水泥價漲幅高

9月限電限產以來，水泥價格開始大幅抬升，廣東省和廣西地區漲幅最高。截止9月24日，兩廣地區自7月來漲幅均超過200元（人民幣‧下同）。

按時點價來看，全國水泥均價545元，按年高110元。其中，兩廣和長三角地區水泥價格最高，分別達790/653 元/噸，按年高320/158 元/噸。

天風證券指出，此輪水泥漲價的關鍵是限產，導致供需平衡嚴重破壞，並認為第4季展望部份省份水泥限產力度，可能邊際放緩，但並不會完全取消，市場供給缺口仍存在，市場規律下價格會繼續上漲。

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報告來源：天風證券

編輯：鍾采餘