【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 財金猛人追蹤 07:21 2021/09/30 分享： 港股在下半年不斷受新推出的監管政策打擊，導致恒指反覆向下，創下23771點的全年新低，這些新監管政策，均與國家主席習近平在7月發表的「共同富裕」目標有關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 你可能感興趣 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 21:34 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 12:59 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 最新專欄文章 【名家談地產股】趁低吸納？ 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 今日 【名家談地產股】趁低吸納？ 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 2021/09/28 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 2021/09/27 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 共同富裕 許長泰 經濟 港股 板塊 香港 中國 亞洲