【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 財金猛人追蹤 15:35 2021/09/30 分享： 本地地產股自上周初遭抛售後，近日普遍自低位反彈。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好本地地產股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 今日 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 2021/09/28 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 2021/09/27 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 范卓雲 人物專訪 港股 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 本港地產股 CCL 樓價