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【名家談地產股】趁低吸納？ 滙豐范卓雲︰看好本地地產股

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/30

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本地地產股自上周初遭抛售後，近日普遍自低位反彈。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好本地地產股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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