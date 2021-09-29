英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 國際 20:55 2021/09/29 分享： 貨車司機的重要性，在英國近期的連串危機中顯露無遺。英國繼超市缺貨後，近期連油站也缺油，原因是缺乏司機駕駛運油車補充庫存。英國地方大，很多區域必須駕車代步，民眾聞訊蜂擁到油站入油。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 你可能感興趣 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 22:23 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 22:49 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 22:03 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 最新專欄文章 國金札記 - 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 今日 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 國金札記 - 「默克爾主義」成最大政治遺產 2021/09/28 「默克爾主義」成最大政治遺產 國金札記 - 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 2021/09/27 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 2021/09/24 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 移民 疫情 英國 東歐 運輸 約翰遜 脫歐