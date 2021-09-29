  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根

國際 20:55 2021/09/29

分享：

貨車司機的重要性，在英國近期的連串危機中顯露無遺。英國繼超市缺貨後，近期連油站也缺油，原因是缺乏司機駕駛運油車補充庫存。英國地方大，很多區域必須駕車代步，民眾聞訊蜂擁到油站入油。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

肖爾茨勝選 只因更似默克爾
2021/09/28
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
2021/09/27
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派
2021/09/26
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
2021/09/23
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
2021/09/22
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？

你可能感興趣

肖爾茨勝選 只因更似默克爾
22:23 2021/09/28
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
22:49 2021/09/27
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派
22:03 2021/09/26
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派

最新專欄文章

國金札記 - 肖爾茨勝選 只因更似默克爾
今日
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
國金札記 - 「默克爾主義」成最大政治遺產
2021/09/28
「默克爾主義」成最大政治遺產
國金札記 - 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？
2021/09/27
河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？
國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失
2021/09/24
杜魯多贏了？ 只怕得不償失
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
2021/09/23
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
移民 疫情 英國 東歐 運輸 約翰遜 脫歐

下一篇文章

【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版