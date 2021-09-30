綠電需求大 能建多定單 名家專區 2021/09/30 分享： 國企指數昨日拗腰上升，繼續在「雙頂」頸綫爭持，後向仍未明朗，但內地近二十年後再拉閘限電，反映內地對非煤電項目需求殷切，可以提振中國能源建設（03996）的定單，尤其全購葛洲霸後，未來三年盈利複合增長達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 2021/09/29 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 海爾將回升 黃金周快到 2021/09/29 海爾將回升 黃金周快到 中字股實力談 - 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 2021/09/28 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 中字股實力談 - 海通超抵買 增長有18% 2021/09/28 海通超抵買 增長有18% 中字股實力談 - 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 2021/09/27 港股上落築底 A股國慶維穩（第四版） 習近平 新能源 太陽能 煤 碳中和 電力股 東方電氣（01072） 中國能源建設（03996） 人民幣 板塊