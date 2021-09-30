綠電需求大 能建多定單

國企指數昨日拗腰上升，繼續在「雙頂」頸綫爭持，後向仍未明朗，但內地近二十年後再拉閘限電，反映內地對非煤電項目需求殷切，可以提振中國能源建設（03996）的定單，尤其全購葛洲霸後，未來三年盈利複合增長達

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