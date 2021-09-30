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增加房屋供應 要靠補地價?

名家專區 14:00 2021/09/30

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今個財政年度土地供應有6成土地來自私人補地價，反映透過補地價成為增加供應的主要渠道之一，政府未來應進一步簡化規劃及補地價程序，藉此加快房屋供應，以補充政府短期私樓土地供應不足缺口。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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