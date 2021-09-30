增加房屋供應 要靠補地價? 名家專區 14:00 2021/09/30 分享： 今個財政年度土地供應有6成土地來自私人補地價，反映透過補地價成為增加供應的主要渠道之一，政府未來應進一步簡化規劃及補地價程序，藉此加快房屋供應，以補充政府短期私樓土地供應不足缺口。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地共享申請續來 且先解決交通問題 2021/08/07 土地共享申請續來 且先解決交通問題 林鄭親帶隊赴深 新界北發展有新啟示？ 2021/09/06 林鄭親帶隊赴深 新界北發展有新啟示？ 公營房屋如何「找數」？ 2021/09/28 公營房屋如何「找數」？ 政府加快大開發 新界北成寶地 2021/09/16 政府加快大開發 新界北成寶地 你可能感興趣 土地共享申請續來 且先解決交通問題 14:00 2021/08/07 土地共享申請續來 且先解決交通問題 林鄭親帶隊赴深 新界北發展有新啟示？ 01:00 2021/09/06 林鄭親帶隊赴深 新界北發展有新啟示？ 公營房屋如何「找數」？ 01:00 2021/09/28 公營房屋如何「找數」？ 最新專欄文章 專家樓論 - 業主高位收割 今日 業主高位收割 專家樓論 - 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 專家樓論 - 標準金額補地價 可延至農地試行 2021/09/28 標準金額補地價 可延至農地試行 專家樓論 - 公營房屋如何「找數」？ 2021/09/28 公營房屋如何「找數」？ 專家樓論 - 餐飲擴充 難獨撑舖市 2021/09/27 餐飲擴充 難獨撑舖市 發展局 土地共享先導計劃 補地價 農地 土地供應 發展商