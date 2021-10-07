【財金投資名家講座】印太軍事競賽徒添戰爭風險　中港新冠「零容忍」是否實際？（一按即睇）

美國8月從阿富汗撤軍，塔利班重新掌權，引發一輪逃亡潮，而阿富汗鄰近中國新疆，今次美國撤軍會為中國帶來甚麼影響？美英澳早前宣布組成新的印太戰略聯盟「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），而不少分析指新協議針對目標是中國，又會如何影響亞太區局勢？中國至今仍維持嚴格的出入境政策，對中國與國際間的關係有何影響？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強為你一一分析。

00:10 - 01:36 美國撤軍阿富汗對中國的影響 01:37 - 04:30 美軍撤出阿富汗是陷阱？ 04:31 - 09:16 亞太區軍事衝突風險增加 09:17 - 10:20 封關政策令中國與國際交流減少 或造成危險 10:17 - 11:12 若演變成風土病 需考慮如何與病毒並存 11:13 - 11:49 中港繼續封關 發展將受限

去年螞蟻金服在上市前夕被煞停，引來市場不少揣測。其後中國政府推出一連串針對互聯網公司的反壟斷措施，包括對境外上市進行網絡安全審查、限制青少年打機時間等。中國限制企業境外上市，對美國科技股有何影響？中美科技股又面對甚麼風險？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強拆解中國監管科技股原因及負面影響。

00:10 - 01:32 價值增長標籤已不合時宜 01:33 - 03:18 低利率時代對金融經濟的影響 03:19 - 04:13 受中央政策掣肘 中國企業發展利潤受限 04:14 - 04:44 美國企業欠缺競爭對手 04:45 - 06:16 中國企業難挑戰國際企業 美國巨擘獨大 06:17 - 07:20 美國科技公司面對的監管風險

中國近期掀起監管風暴，更蔓延至各行各業，科技、教育以至房地產行業無一倖免，中概股近月股價彷如坐過山車。另外，中國近期多省推出限電措施，到底背後有何原因？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強分析中國「去虛入實」的矛盾。

00:10 - 01:24 監管措施出於理性思考還是情緒化反應？ 01:25 - 03:40 中國墮入圍城受困心態 03:41 - 07:14 短期推出多項政策 未充分考慮影響？ 07:15 - 08:57 限電政策與碳中和的關係 08:58 - 11:43 中國「去虛入實」的矛盾

美國聯儲局議息後，維持利率及買債規模不變，但聯儲局主席鮑威爾表示最快會於11月會議宣布啟動「收水」，即縮減買債計劃，並暗示明年將加息。美國「收水」步伐愈來愈近，投資者有何要注意？中環資產行政總裁兼投資總監譚新強為你拆解，美國「收水」對息口、美元、美股有何影響。

00:10 - 02:46 美國加息標準提高 貨幣政策仍然寬鬆 02:47 - 04:13 長遠通縮問題比通脹嚴重 04:14 - 05:59 不會出現超級通脹 06:00 - 07:06 中國無意挑戰美國？ 美元霸權持續 07:07 - 08:30 美股短期有調整 但並非泡沫

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