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【財金投資名家講座】財叔分享上車三部曲（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/30

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香港樓價高企，不少人花畢生積蓄只為買一個安樂窩，如果可以用一個較低的價錢買入心儀單位當然更好。在房地產市場打滾多年，資深物業投資者財叔話你知與業主講價秘訣，以及如何挑選物業代理。

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欄名 : 財金投資名家講座

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