【財金投資名家講座】財叔分享上車三部曲（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/30 分享： 香港樓價高企，不少人花畢生積蓄只為買一個安樂窩，如果可以用一個較低的價錢買入心儀單位當然更好。在房地產市場打滾多年，資深物業投資者財叔話你知與業主講價秘訣，以及如何挑選物業代理。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月30日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月30日） 【財金投資名家講座】樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機（一按即睇） 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 2021/09/29 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 2021/09/28 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 2021/09/27 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 海外物業 香港物業 儲蓄 收租 居屋 財務自由 投資策略 樓價 負資產 買入