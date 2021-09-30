【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第二版） 財金 11:41 2021/09/30 分享： 港股昨期結日托高結算，全靠藍籌中港金融、地產股力撐大市，抵銷藍籌科技股跌幅拖累倒升。期結過後，港股今日第3季結算，好淡角力戯碼續上演，恒指早段跌幅一度擴大至逾300點，阿里巴巴（09988）股價再創新低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 2021/09/29 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 2021/09/28 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 2021/09/27 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 2021/09/24 【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版） 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 2021/09/21 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 港股 經濟 遊戲 金融 電玩手遊 恒生指數