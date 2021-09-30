【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第二版）

港股昨期結日托高結算，全靠藍籌中港金融、地產股力撐大市，抵銷藍籌科技股跌幅拖累倒升。期結過後，港股今日第3季結算，好淡角力戯碼續上演，恒指早段跌幅一度擴大至逾300點，阿里巴巴（09988）股價再創新低。

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