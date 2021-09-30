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【限電危機】法巴陳興動料拖至明春 累GDP減速（第二版）

財金猛人追蹤 18:14 2021/09/30

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就內地近期限電，法巴中國首席經濟學家陳興動指出，內地要實現2021年能源削減目標，是令內地電力短缺的原因之一。

...

欄名 : 名家觀點

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