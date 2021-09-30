【限電危機】法巴陳興動料拖至明春 累GDP減速（第二版） 財金猛人追蹤 18:14 2021/09/30 分享： 就內地近期限電，法巴中國首席經濟學家陳興動指出，內地要實現2021年能源削減目標，是令內地電力短缺的原因之一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 相關文章 【電力股探索】火電股魅力何在？ 2021/08/27 【電力股探索】火電股魅力何在？ 【息高12厘】深度分析中國電力行業 2021/08/16 【息高12厘】深度分析中國電力行業 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 今日 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 你可能感興趣 【電力股探索】火電股魅力何在？ 13:00 2021/08/27 【電力股探索】火電股魅力何在？ 【息高12厘】深度分析中國電力行業 18:11 2021/08/16 【息高12厘】深度分析中國電力行業 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 今日 15:28 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 最新專欄文章 專訪 - 法巴譚慧敏：恒大不倒閉 港股跌有限 今日 法巴譚慧敏：恒大不倒閉 港股跌有限 宏利投資：內房短綫流動性偏緊 2021/09/29 宏利投資：內房短綫流動性偏緊 【恒大追蹤】大和賴志文：恒大債務要「軟着陸」 情況複雜 2021/09/28 【恒大追蹤】大和賴志文：恒大債務要「軟着陸」 情況複雜 經濟面臨挑戰 年底憧憬政策 2021/09/28 經濟面臨挑戰 年底憧憬政策 全球邁向碳中和 綠色金融可持續 2021/09/24 全球邁向碳中和 綠色金融可持續 法國巴黎銀行 中國 經濟 電力 GDP