【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 財金猛人追蹤 17:32 2021/09/30 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment 過去一周不停狂沽Tesla（特斯拉）（美：TSLA），累計套現逾30億港元，更值得留意她連日加倉一隻綫上搵樓平台公司。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 00:01 2021/09/27 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 2021/09/29 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 2021/09/28 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 2021/09/27 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 2021/09/24 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版） 2021/09/24 【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版） Cathie Wood 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 基金 ETF 沽出 減持 增持 買入 美元