  • 32°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（附最新增減持列表）

財金猛人追蹤 15:00 2021/09/30

分享：

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment 過去一周不停狂沽Tesla（特斯拉）（美：TSLA），累計套現逾30億港元，更值得留意她連日加倉一隻綫上搵樓平台公司。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署
2021/09/27
專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署

你可能感興趣

專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署
00:01 2021/09/27
專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署

最新專欄文章

【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版）
2021/09/29
【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版）
【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版）
2021/09/28
【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版）
【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版）
2021/09/27
【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版）
【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版）
2021/09/24
【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版）
【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版）
2021/09/24
【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版）
Cathie Wood 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 基金 ETF 沽出 減持 增持 買入 美元

上一篇文章

【限電危機】法巴陳興動料拖至明春 累GDP減速

下一篇文章

【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版