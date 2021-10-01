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有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式

國際 09:05 2021/10/01

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德國大選除了勝選的社會民主黨外，另一焦點是晉身第三大政黨的「造王者」綠黨，其支持率之高，被指反映德國當代民眾重視環保政策的程度。推動企業減排實踐ESG已成趨勢，是次推薦好書《Reimagining Capitalism in a World on Fire》為企業及個人提供實際操作建議，利用新經營模式化解氣候危機。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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