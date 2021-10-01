有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 國際 09:05 2021/10/01 分享： 德國大選除了勝選的社會民主黨外，另一焦點是晉身第三大政黨的「造王者」綠黨，其支持率之高，被指反映德國當代民眾重視環保政策的程度。推動企業減排實踐ESG已成趨勢，是次推薦好書《Reimagining Capitalism in a World on Fire》為企業及個人提供實際操作建議，利用新經營模式化解氣候危機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 2021/07/23 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 2021/06/11 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 2020/09/25 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 2020/09/18 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 你可能感興趣 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 16:05 2021/07/23 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 16:05 2021/06/11 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 08:34 2020/09/25 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 最新專欄文章 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 2021/09/25 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 2021/09/24 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 2021/09/18 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 2021/09/17 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 2021/09/11 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 選舉 可持續發展 經濟 ESG 綠色金融 德國綠黨