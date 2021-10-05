【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版）

中國人口老化趨勢加劇，人工關節如膝頭／膝蓋供求大，當地帶量採購高值醫用耗用設備，故銷售關節植入產品的醫療企業具發展潛力。本篇將會聚焦中國人工關節受益企業，以及市場集中度。

【限電機遇】天然氣成補位新寵？【下一頁】

類風濕關節炎、關節老化，甚至關節因運動創傷的患者，需更換人工關節減輕痛楚，改善日常生活。近年國內不少醫療企業崛起，中泰證券推薦龍龍頭企包括：愛康醫療 （01789） 、威高骨科（滬：688161）及威高股份 （01066） 、春立醫療 （01858） 、微創醫療 （00853） 。同時，看好終端品牌力強，邁瑞醫療（深 ：300760）有望快速進入關節市場。

▼ 點擊圖片放大

中國家醫保局組織於9月14日，開展人工關節集中帶量採購產生擬中選，結果顯示人工關節置換數量年均20%的速度增加。

根據人工關節國家採集方案，剩餘量由醫療機構自主選擇。中泰證券認為，無論從質量、安全性，還是醫生使用習慣上，醫療機構更傾向選擇大品牌企業，小企業僅憑低價亦較難選用，並預計人工關節市場集中度，有望進一步提升。

據中國共產黨新聞網報道指，中國醫療機構可選擇伴隨企業服務，若選擇「不含伴隨服務」，可按中選價格及企業結算，可節省「伴隨服務費」收益。所謂伴隨服務是指組裝工具，進行必要工具使用指導，對醫療機構進行工具操作培訓。

【限產系列】水泥價有規律續上？【下一頁】

人工關節價格逾8成降幅

國家人工關節採集方案中選結果落地，初次置換人工髖關節和人工全膝關節，有關具體價格和降幅。早前內地券商公開數據，擬中選髖關節平均價格從3.5萬元（人民幣‧下同）下降至7000元左右，膝關節平均價格從3.2萬元，下降至5000元左右，平均降幅約82%。

《人民網》報道，今年9月24日舉辦的中關邨論壇主題「智慧‧健康‧碳中和」，而各參展機構聚焦關鍵人工智能、醫療健康及碳中和等核心技術和領域。

----

【第二版】12:47 更新

國企性價比優勢擴大市場份額

以首年採購量計算，擬3類人工關節（髖關節和膝關節）的中標結果，進口品牌份額分別為陶瓷-陶瓷（49%）、陶瓷-聚乙烯（51%）、合金-聚乙烯（33%）、3類髖關節及膝關節（61%）。

國產品牌仍較大進口替代空間，有望憑藉質量、價格和成本等優勢，性價比優勢持續進行進口替代，進一步擴大市場份額。

研究報告系列：【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？

【內房偵測站】富力出招撲水 免做恒大第二?

【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？

報告來源：中泰證券

編輯：鍾采餘