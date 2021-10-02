成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 國際 10:05 2021/10/02 分享： 愈來愈多人喜歡透過社交媒體查看新聞，究其原因，在於互動交流更加方便，讓一般人發表意見及了解他人意見的意欲得到滿足。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 2021/09/29 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 你可能感興趣 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 22:49 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 20:55 2021/09/29 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 22:23 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 最新專欄文章 國金札記 - 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/10/01 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/09/30 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 國金札記 - 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 2021/09/30 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 國金札記 - 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/29 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 國金札記 - 「默克爾主義」成最大政治遺產 2021/09/28 「默克爾主義」成最大政治遺產 社交平台 媒體 誹謗 澳洲 Facebook