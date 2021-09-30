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3大利淡夾擊 英鎊未跌完？

國際 19:48 2021/09/30

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英鎊跌至近1年低位，失守1.35美元關口，兌港元低見10.46，較6月的今年高位1.42美元水平跌逾5%。英國作為港人移民的熱門地點之一，赴英留學也是本港不少莘莘學子的首選，英鎊短線走勢趨弱，值得大家留意。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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