3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 國際 19:48 2021/09/30 分享： 英鎊跌至近1年低位，失守1.35美元關口，兌港元低見10.46，較6月的今年高位1.42美元水平跌逾5%。英國作為港人移民的熱門地點之一，赴英留學也是本港不少莘莘學子的首選，英鎊短線走勢趨弱，值得大家留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 你可能感興趣 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 22:23 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 22:49 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 22:03 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 最新專欄文章 國金札記 - 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 今日 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 2021/09/29 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 國金札記 - 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/29 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 國金札記 - 「默克爾主義」成最大政治遺產 2021/09/28 「默克爾主義」成最大政治遺產 國金札記 - 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 2021/09/27 河野太郎逐相位 右轉取悅保守派？ 經濟 移民 英鎊 美元 英國 滯脹 加息 英倫銀行 通脹