深高速高息穩健 前海擴容可受惠

內地股市昨日走高迎接十一國慶，而國企指數則繼續橫行來結束9月市，10月會是好淡角力關鍵月份，大市未來會趨於震盪，不妨關注防守性強的高息公路股，又隨着中央將前海擴容，可以推動深圳及周邊經濟，自然利好地頭

...