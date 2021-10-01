深高速高息穩健 前海擴容可受惠 名家專區 2021/10/01 分享： 內地股市昨日走高迎接十一國慶，而國企指數則繼續橫行來結束9月市，10月會是好淡角力關鍵月份，大市未來會趨於震盪，不妨關注防守性強的高息公路股，又隨着中央將前海擴容，可以推動深圳及周邊經濟，自然利好地頭 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股2018年翻版 最早國慶月見底（第四版） 2021/09/30 港股2018年翻版 最早國慶月見底（第四版） 中字股實力談 - 綠電需求大 能建多定單 2021/09/30 綠電需求大 能建多定單 中字股實力談 - 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 2021/09/29 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 海爾將回升 黃金周快到 2021/09/29 海爾將回升 黃金周快到 中字股實力談 - 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 2021/09/28 港股雙頂VS三底背馳（第四版） 恒生中國企業指數 國慶 每股資產淨值 深圳高速（00548） 聯想集團（00992） 越秀交通基建（01052） 中國能源建設（03996） 大灣區 人民幣