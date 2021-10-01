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深高速高息穩健 前海擴容可受惠

名家專區 2021/10/01

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內地股市昨日走高迎接十一國慶，而國企指數則繼續橫行來結束9月市，10月會是好淡角力關鍵月份，大市未來會趨於震盪，不妨關注防守性強的高息公路股，又隨着中央將前海擴容，可以推動深圳及周邊經濟，自然利好地頭

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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