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內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完

名家專區 2021/10/01

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即使正式踏入10月，內地針對網絡遊戲監管繼續發酵，國家新聞出版署自7月22日起，已兩個月未有再批出新遊戲版號，一般情況是每月至少一批，今年首9個月，內地共批出755個遊戲版號，較去年同期的1,044個

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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