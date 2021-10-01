內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完 名家專區 2021/10/01 分享： 即使正式踏入10月，內地針對網絡遊戲監管繼續發酵，國家新聞出版署自7月22日起，已兩個月未有再批出新遊戲版號，一般情況是每月至少一批，今年首9個月，內地共批出755個遊戲版號，較去年同期的1,044個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內房風高浪急 碧桂園系密密擴軍 2021/09/30 內房風高浪急 碧桂園系密密擴軍 交易講場 - 布油直逼3年高 拆解3大原因 2021/09/29 布油直逼3年高 拆解3大原因 交易講場 - 恒大未釀大危機 滙證教揀內銀 2021/09/28 恒大未釀大危機 滙證教揀內銀 交易講場 - 中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富 2021/09/27 中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富 交易講場 - 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 2021/09/25 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 金融 遊戲 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 中國 行業 國慶 湖南省 長沙