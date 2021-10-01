樓市高峰現暗湧 名家專區 14:00 2021/10/01 分享： 8、9月份，多個大型新盤熱賣，加上當時二手樓價指數一度突破歷史高位，一度令今年的樓市推向另一個高峰。惟市場仍有多項不明朗因素，為10月份樓市增添變數。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 小心按揭優惠隨時調整 2021/09/23 小心按揭優惠隨時調整 預售樓花60年 2021/09/22 預售樓花60年 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 你可能感興趣 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 小心按揭優惠隨時調整 14:00 2021/09/23 小心按揭優惠隨時調整 預售樓花60年 01:00 2021/09/22 預售樓花60年 最新專欄文章 專家樓論 - 大學生收入 愈來愈難置業 今日 大學生收入 愈來愈難置業 專家樓論 - 增加房屋供應 要靠補地價? 2021/09/30 增加房屋供應 要靠補地價? 專家樓論 - 業主高位收割 2021/09/30 業主高位收割 專家樓論 - 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 專家樓論 - 標準金額補地價 可延至農地試行 2021/09/28 標準金額補地價 可延至農地試行 一手市場 Wetland Seasons Bay第一期 揚海 地產 樓價 施政報告 黃竹坑 土地供應 發展商