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樓市高峰現暗湧

名家專區 14:00 2021/10/01

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8、9月份，多個大型新盤熱賣，加上當時二手樓價指數一度突破歷史高位，一度令今年的樓市推向另一個高峰。惟市場仍有多項不明朗因素，為10月份樓市增添變數。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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